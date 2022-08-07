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Adana'da kiracı dehşeti! Yaralılar var

Adana'da kiracı dehşeti! Yaralılar var

Adana'da bir kiracı, çıkan tartışmada aynı binada oturduğu ev sahibi ve kardeşini silahla yaralayıp kaçtı.

 Yaralılar hastaneye kaldırılırken ev sahibinin kardeşinin durumun ağır olduğu belirtildi. Polis, olay sonrası kaçan Serhat Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı

Olay, Adana Sarıçam'da meydana geldi. Çıkan tartışmada kiracı, aynı binada oturduğu ev sahibi ve kardeşini silahla yaraladı. Olay sonrası kaçan kiracıyı yakalamak için çalışma başlatılırken hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi 2949. Sokak'ta üç katlı apartmanın bahçesinde, ev sahibi Nurettin B. ile kiracısı Serhat Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

YARALAYIP KAÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serhat Y., tabancayla ev sahibi ile kardeşi Yunus B'yi yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Nurettin B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olay sonrası kaçan Serhat Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Etiketler kiracı dehşet yaralama
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