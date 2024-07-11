  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Adana'da korkunç olay: Belediye işçisini öldürüp, evi yakmaya çalıştı

Adana'da korkunç olay: Belediye işçisini öldürüp, evi yakmaya çalıştı

Adana'da korkunç olay: Belediye işçisini öldürüp, evi yakmaya çalıştı
Güncelleme:

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde belediye işçisi M.T. (34), evinde 15 yaşındaki T.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kaçarken evi yakmaya çalışan T.A., gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde ilçenin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. M.T., bir parkta çay içtiği T.A. ile birlikte evine gitti. Evde annesi ile karşılaşan T., "Üzerime küçük gelen kıyafetleri T.A.'ya vereceğim, o yüzden beraber geldik" dedi. M.T.'ün annesi ise meyve toplamak için bahçeye çıktı. Bir süre sonra T.A. elinde kanlı bıçakla koşarak uzaklaştı. Sokakta T.A.'yı gören erkek, bu halde nereye gittiğini sorunca, "Arkadaşımla kavga ettim, ondan kaçıyorum" dedi. T.'ün annesi ise evden dumanlar çıktığını görüp içeri girdi. Oğlunu kanlar içinde yatarken gören annesi, odadaki eşyaların da gazeteyle tutuşturulduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, vücuduna bıçak darbeleri alan M.T.'ün hayatını kaybettiğini belirledi. M.T.'ün cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan T.A., ilçe merkezinde saklandığı adreste polis tarafından yakalandı. T.A. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Etiketler adana cinayet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da makas atma kazası kamerada İstanbul'da makas atma kazası kamerada Coca-Cola'lar toplatılıyor: BPA tespit edildi Coca-Cola'lar toplatılıyor: BPA tespit edildi Üniversite yurt ücretlerine rekor zam Üniversite yurt ücretlerine rekor zam Kısmetse Olur Eslem saldırıya uğradı: Topuklu ayakkabıyla darbettiler Kısmetse Olur Eslem saldırıya uğradı: Topuklu ayakkabıyla darbettiler Polise polisi şikayet etti, gazetecilere talimat yağdırdı Polise polisi şikayet etti, gazetecilere talimat yağdırdı Japon deprem uzmanı 4 şehri işaret etti: En büyük depremler burada olacak Japon deprem uzmanı 4 şehri işaret etti: En büyük depremler burada olacak Erdoğan ABD'ye gider gitmez şikayet ettiler Erdoğan ABD'ye gider gitmez şikayet ettiler Dolar/TL kaç olmalı? İhracatçılar rakam verdi Dolar/TL kaç olmalı? İhracatçılar rakam verdi HÜRJET son sürat ilerliyor: 0.9 mach hıza ulaştı HÜRJET son sürat ilerliyor: 0.9 mach hıza ulaştı Kapıkule'de kuyruğun ucu bucağı görülmedi: Gurbetçi akını başladı Kapıkule'de kuyruğun ucu bucağı görülmedi: Gurbetçi akını başladı
Kaza değil, göz göre göre: Yunan Sahil Güvenlik botu, Türk balıkçı teknesine çarptı Kaza değil, göz göre göre: Yunan Sahil Güvenlik botu, Türk balıkçı teknesine çarptı Bodrumlular ''beach''lere giremeyince kıyı işgaline karşı ''kaldırım beach''i devreye soktu Bodrumlular ''beach''lere giremeyince kıyı işgaline karşı ''kaldırım beach''i devreye soktu