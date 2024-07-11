Adana'da korkunç olay: Belediye işçisini öldürüp, evi yakmaya çalıştı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde belediye işçisi M.T. (34), evinde 15 yaşındaki T.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kaçarken evi yakmaya çalışan T.A., gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde ilçenin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. M.T., bir parkta çay içtiği T.A. ile birlikte evine gitti. Evde annesi ile karşılaşan T., "Üzerime küçük gelen kıyafetleri T.A.'ya vereceğim, o yüzden beraber geldik" dedi. M.T.'ün annesi ise meyve toplamak için bahçeye çıktı. Bir süre sonra T.A. elinde kanlı bıçakla koşarak uzaklaştı. Sokakta T.A.'yı gören erkek, bu halde nereye gittiğini sorunca, "Arkadaşımla kavga ettim, ondan kaçıyorum" dedi. T.'ün annesi ise evden dumanlar çıktığını görüp içeri girdi. Oğlunu kanlar içinde yatarken gören annesi, odadaki eşyaların da gazeteyle tutuşturulduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, vücuduna bıçak darbeleri alan M.T.'ün hayatını kaybettiğini belirledi. M.T.'ün cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan T.A., ilçe merkezinde saklandığı adreste polis tarafından yakalandı. T.A. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA