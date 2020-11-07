Adana'da korkunç ölüm! 15 yaşındaki kızı ellerinin arasından kayıp gitti

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, 15 yaşındaki Ö.B., 14. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya atlamaya çalıştı. Bu sırada anne, Ö.B.’yi elinden tutarak yakalamak istedi. Annenin uğraşlarına rağmen 15 yaşındaki Ö.B., 14. kattan düştüğü beton zemin üzerinde hayatını kaybetti.



Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.







