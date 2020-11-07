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  4. 07 Kasım 2020 16:03

Adana'da korkunç ölüm! 15 yaşındaki kızı ellerinin arasından kayıp gitti

Adana'da 15 yaşındaki kız çocuğu, 14. kattan düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Annesinin elinden tutarak yakalamak istediği kızının düşmesine engel olamadığı öğrenildi.

Adana'da korkunç ölüm! 15 yaşındaki kızı ellerinin arasından kayıp gitti
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Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, 15 yaşındaki Ö.B., 14. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya atlamaya çalıştı. Bu sırada anne, Ö.B.’yi elinden tutarak yakalamak istedi. Annenin uğraşlarına rağmen 15 yaşındaki Ö.B., 14. kattan düştüğü beton zemin üzerinde hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



İHA

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