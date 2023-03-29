Adana'da korkutan deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.47'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9.38 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

DHA Muhabiri Akif Özdemir depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da yıkıntılar meydana gelmişti ve 13 bina yıkılmıştı. Hatay'da artçı meydanlar da meydana gelmişti ve biz Adana'da hissediyorduk. Saat 19.47'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adana'nın Saimbeyli ilçesi Kayseri sınırına yakın bir ilçe. Kahramanmaraş merkezli depremde 13 bina yıkılmıştı. Saat 19.36'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 10 dakika sonra da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu." dedi.