  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 23 Aralık 2019 07:42

Adana'da otomobilde kanlı infaz: 2 ölü

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, kişi ya da kişilerce durdurulan otomobildeki sürücü ve yanındaki arkadaşı silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan iki kişi hayatını kaybetti.

Adana'da otomobilde kanlı infaz: 2 ölü
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Olay, saat 20.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Bülent M.'nin (40) kullandığı 01 GF 100 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası bilinmeyen araçla önü kesilerek durduruldu.

Araçtaki kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, otomobile tabancayla ateş açıldı. Silahlı saldırıda mermilerin isabet ettiği 2 çocuk babası Bülent M. yaşamını yitirdi, yanındaki arkadaşı Murat G. (46) ise ağır yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Murat G., Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Murat G. doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve Yumurtalık İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ile Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 2 kişinin cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
otomobil , adana , infaz , yumurtalık
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM