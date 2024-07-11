Adana'da parkta kanlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, parkta oturdukları sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 24 yaşındaki H.A. hayatını kaybetti, arkadaşı S.Y. ise yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında ilçedeki Büyük Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Parktaki kameriyede oturan H.A. ve S.Y., kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Saldırganların ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar H.A.'nın göğsüne, arkadaşı S.Y.'nin ise ayağına isabet etti. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan H.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

S.Y.'nin tedavisi devam ederken, cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

DHA