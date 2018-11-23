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  4. 23 Kasım 2018 09:15

Adana'da PKK'ya darbe: 16 gözaltı

Adana'da PKK/KCK'ya yönelik şafak operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

Adana'da PKK'ya darbe: 16 gözaltı
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Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya finansal destek sağlayıp, teröristlere yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen 16 kişi, şafak vakti hava destekli operasyonda gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla PKK/KCK'lılara yardım ve yataklık ettikleri, ve örgüte finansal destek sağladığı iddia edilen kişilerin evleri tespit edildi. Özel Harekat, Asayiş ve ilçe emniyet müdürlüklerinden çok sayıda polisin katılımıyla kent merkezi ve Ceyhan ilçesinde şafak vakti 26 eve eş zamanlı baskın yapıldı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda evelerde arama yapan ekipler, 16 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Soruşturma kapsamında bazı kişilerin de arandığı belirtildi. 

DHA

adana , kck , pkk
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