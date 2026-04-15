Adana'da saldırı alarmı! Sosyal medyada paylaştı, gözaltına alındı
Adana’da sosyal medya hesapları üzerinden okul ve karakollara yönelik saldırı düzenleyeceğine dair paylaşımlarda bulunan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
Sosyal medya üzerinden "Karakola ve okula saldırı yapacağız" şeklinde tehdit içerikli mesajlar yayınlayan M.M.A. isimli şahıs, güvenlik güçlerinin takibine takıldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçti. Şüphelinin kimlik ve adres bilgilerini kısa sürede belirleyen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Kıskıvrak yakalanan M.M.A., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyet binasına götürüldü.
İHA
