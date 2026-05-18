Adana'da satırlı dehşet: Ölü ve yaralılar var!

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı ve satırlı kavgada Z.E. hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Gazipaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde Suriye uyruklu iki grup arasında meydana gelen kavga cinayetle sonuçlandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan ve kısa sürede kontrolden çıkan olayda taraflar birbirlerine satır ve bıçaklarla acımasızca saldırdı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kavgaya karışan Z.E.'nin aldığı darbeler sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kavgada yaralanan diğer iki kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Z.E.’nin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA