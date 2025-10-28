  1. Anasayfa
Adana'da sevgili dehşeti: Genç kadını başından vurarak öldürdü!

Güncelleme:

Adana'da ayrılmak isteyen sevgilisini tabancayla vurarak öldüren T.K., ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Olay, saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, T.K. (43), ayrılmak isteyen sevgilisi E.K.’yi (34) konuşmak için evinin önüne çağırdı. Apartman girişinde barışma talebinin reddedilmesi üzerine T.K., tabancasını çıkarıp K.’yi başından vurdu. Daha sonra silahı kendi başına dayayıp tetiğe bastı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde E.K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı T.K. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun kritik olduğu öğrenildi.

K.’nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

