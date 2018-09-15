Adana'da silahlar konuştu; ölü ve yaralılar var

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesindeki bir kahvede meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Savar ve akrabası İrfan Savar, geçmişte uyuşturucu satışı yüzünden aralarında husumet bulunan Firari Aydemir ile Sedat Aydemir'e kahvede otururken tabancayla ateş açtı.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Akraba olan Firari Aydemir ile Sedat Aydemir'in de silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Büyük panik yaşanan çatışmada Sedat Aydemir, Firari Aydemir ile İrfan Savar ve Ramazan Savar ağır yaralandı.

ÇOK SAYIDA ÖZEL HAREKAT POLİSİ SEVK EDİLDİ

Polis, olayın daha fazla büyümemesi için bölgeye zırhlı araçlarla birlikte özel hareket polisi sevk etti.

Adana'daki farklı hastanelere kaldırılan ağır yaralılardan Firari Aydemir ile İrfan Savar yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Diğer 2 yaralı ise tedaiye alındı. Aydemir'in hastaneye akın eden yakınları sinir krizi geçirdi.