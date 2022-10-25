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Adana'da suç örgütüne operasyon: 26 gözaltı

Adana'da suç örgütüne operasyon: 26 gözaltı
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Adana polis, silahlı suç örgütüne üye olduğu tespit edilen 31 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyon 26 kişiyi gözaltına aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Seyhan ilçesinde çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye olduğu belirlenen 31 kişinin ‘Nitelikli yağma’, ‘Kasten yaralama’, ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma’, ‘Silah ve mühimmat ticareti yapma’ gibi suçlara karıştıkları tespit edildi. 14 ayrı olaya karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik kentte 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 12 adet 9 milimetre çaplı mermi, 70 uyuşturucu hap ve terazi ele geçirildi, 26 şüpheli gözaltına alındı.  Polisin, diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürüyor. 


 

 

 

Etiketler adana suç örgütü operasyon
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