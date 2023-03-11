Adana'da taksici gasp edildikten sonra öldürüldü
Adana’da bir taksici öldürülüp kanala atılmış halde bulunurken katil kısa sürede yakalandı.
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesinde iddiaya göre, vatandaşlar sulama kanalında ceset görüp polise haber verdi.
Polis olay yerine gelip sulama kanalından cesedi çıkartarak inceleme başlattı. Yapılan incelemede şahsın kafasından vurularak öldürüldüğü tespit edildi.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Polis daha sonra öldürülen şahsın taksici Servet T. olduğunu saptadı. Yapılan çalışmalar sonucunda katil zanlısı gözaltına alındı.
GASP EDİLMİŞ
Taksicinin gasp edildikten sonra öldürüldüğü belirlendi.
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