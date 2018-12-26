Anayasa Mahkemesi'nden kritik karar: Keyfi vergiye son !
Anayasa Mahkemesi'nden kritik karar: Keyfi vergiye son !
Türkiye'deki at yarışları tehlikeye girdi ! Jokeyler yarışmama kararı aldı
Türkiye'deki at yarışları tehlikeye girdi ! Jokeyler yarışmama kararı aldı
Turkcell ve Vodafone'un ardından Türk Telekom da ''hotspot'' kararını verdi
Turkcell ve Vodafone'un ardından Türk Telekom da ''hotspot'' kararını verdi
Sadece cep telefonu değil ! Yurt dışından getirilen tüm cihazlara ek ücret
Sadece cep telefonu değil ! Yurt dışından getirilen tüm cihazlara ek ücret
Binali Yıldırım'dan flaş adaylık açıklaması: ''O konu benim dışımda''
Binali Yıldırım'dan flaş adaylık açıklaması: ''O konu benim dışımda''
Dikkat ! 1 Ocak'tan itibaren internetten yapılacak
Dikkat ! 1 Ocak'tan itibaren internetten yapılacak
Profesörden ezber bozan gergedan gribi açıklaması
Profesörden ezber bozan gergedan gribi açıklaması
Hulusi Akar'dan CHP'li Özel için suç duyurusu
Hulusi Akar'dan CHP'li Özel için suç duyurusu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 26 Aralık 2018 14:50

Adana'da tüyler ürperten kadın cinayeti

Adana'da, boya ustası Harun Ç. (45), tartıştığı eşi Sevda Ç.'yi (38) önce bıçakladı, ardından da çekiçle vurararak öldürdü.

Adana'da tüyler ürperten kadın cinayeti
A+ A-

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk babası Harun Ç., eşi Sevda Ç. ile sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma büyüyünce, Harun Ç., eşi Sevda Ç.'u bıçakladı. Bununla da yetinmeyen Harun Ç., Sevda Ç'ye evde bulduğu çekiçle art arda vurdu. Harun Ç., olayın ardından mahalle muhtarının yanına giderek, eşini boğazından bıçakladığını söyledi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Sevda Ç.'nin öldüğünü belirledi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise, şüpheliyi yakaladı. Polis, cinayet sırasında çiftin 5 yaşındaki çocukları H.Ç.'nin bir akrabasının yanında, 18 yaşındaki A.Ç. de İstanbul'da olduğunu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

adana , kadın cinayeti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM