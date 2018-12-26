Adana'da tüyler ürperten kadın cinayeti

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk babası Harun Ç., eşi Sevda Ç. ile sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma büyüyünce, Harun Ç., eşi Sevda Ç.'u bıçakladı. Bununla da yetinmeyen Harun Ç., Sevda Ç'ye evde bulduğu çekiçle art arda vurdu. Harun Ç., olayın ardından mahalle muhtarının yanına giderek, eşini boğazından bıçakladığını söyledi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Sevda Ç.'nin öldüğünü belirledi.



Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise, şüpheliyi yakaladı. Polis, cinayet sırasında çiftin 5 yaşındaki çocukları H.Ç.'nin bir akrabasının yanında, 18 yaşındaki A.Ç. de İstanbul'da olduğunu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.