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  4. 04 Ekim 2020 12:00

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Adana'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 kişiden 9'u tutuklanırken 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 30 Eylül'de kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 16'ya yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılarda 9’u tutuklandı, 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Polis, 30 Eylül'de özel harekat ve helikopter desteğiyle şafak vakti operasyon düzenlemiş, 12 zanlı gözaltına alınmıştı.

Öte yandan operasyonun, helikopterden çekilenlerin de yer aldığı görüntüleri basınla paylaşıldı.

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