Adana'da vahşet: Karısını parke taşı ile öldürdü

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bir kişi, evi terk eden eşini parke taşı ile vurarak öldürdü.

Olay, 28 Ağustos'ta akşam saatlerinde Dervişiye Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. M.D. (55), bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evini terk eden eşi 2 çocuk annesi A.D. (52) ile sokak ortasında karşılaştı. Çift arasında evi terk etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile D., kaldırımdan aldığı parke taşı ile eşine vurmaya başladı. Çevredekilerin müdahalesi ile eşinin saldırılarından kurtarılan kadın için sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Çevredekilerin linç girişimde bulunduğu M.D., polis tarafından gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI

Başına aldığı darbelerde ağır yaralanan A. D., Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen A.D., dün akşam hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, M.D. gözaltına alındı. M.D., ifadesinde, eşiyle kısa süre önce anlaşamadıkları için ayrıldıklarını, kendisine nerede olduğunu sorduğunu ancak yalan söylediğini, yolda karşılaşınca tartışıp, yerden aldığı taşla başına vurduğunu belirtti. M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA