  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Adana'da vahşet: Karısını parke taşı ile öldürdü

Adana'da vahşet: Karısını parke taşı ile öldürdü

Güncelleme:

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bir kişi, evi terk eden eşini parke taşı ile vurarak öldürdü.

Olay, 28 Ağustos'ta akşam saatlerinde Dervişiye Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. M.D. (55), bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evini terk eden eşi 2 çocuk annesi A.D. (52) ile sokak ortasında karşılaştı. Çift arasında evi terk etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile D., kaldırımdan aldığı parke taşı ile eşine vurmaya başladı. Çevredekilerin müdahalesi ile eşinin saldırılarından kurtarılan kadın için sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Çevredekilerin linç girişimde bulunduğu M.D., polis tarafından gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI

Başına aldığı darbelerde ağır yaralanan A. D., Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen A.D., dün akşam hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, M.D. gözaltına alındı. M.D., ifadesinde, eşiyle kısa süre önce anlaşamadıkları için ayrıldıklarını, kendisine nerede olduğunu sorduğunu ancak yalan söylediğini, yolda karşılaşınca tartışıp, yerden aldığı taşla başına vurduğunu belirtti. M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bir kişi, evi terk eden eşini parke taşı ile vurarak öldürdü.

DHA

Etiketler adana yumurtalık parke taşı kadın cinayei
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İş yerine ''tazminat'' kurşunu: Korku dolu anlar kamerada İş yerine ''tazminat'' kurşunu: Korku dolu anlar kamerada Kayıp Narin'in ağabeyi için karar verildi Kayıp Narin'in ağabeyi için karar verildi AK Parti açıkladı: Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor, çalışma saatleri aynı kalıyor AK Parti açıkladı: Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor, çalışma saatleri aynı kalıyor Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentisi belli oldu Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentisi belli oldu Büyük zafer 102 yaşında Büyük zafer 102 yaşında Spotify Top 10 listesini açıkladı: İşte yaza damgasını vuran şarkılar Spotify Top 10 listesini açıkladı: İşte yaza damgasını vuran şarkılar ABD'de son seçim anketi açıklandı: Trump mı, Harris mi? ABD'de son seçim anketi açıklandı: Trump mı, Harris mi? MİT, suç örgütü liderini Türkiye'ye getirdi MİT, suç örgütü liderini Türkiye'ye getirdi Anıtkabir'de yine Erdoğan sloganları Anıtkabir'de yine Erdoğan sloganları Meteoroloji'den sel uyarısı: 11 ilde kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji'den sel uyarısı: 11 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Beşiktaş'tan 5 gollü galibiyet: UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı Beşiktaş'tan 5 gollü galibiyet: UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı İstanbul ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı İstanbul ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı Erdoğan'ın atadığı rektör istifa etti Erdoğan'ın atadığı rektör istifa etti Olaylı Göztepe maçında fatura iki polis müdürüne kesildi: Görevden alındılar Olaylı Göztepe maçında fatura iki polis müdürüne kesildi: Görevden alındılar İşte 30 Ağustos’ta zaferi getiren Atatürk’ün dahiyane savaş planı İşte 30 Ağustos’ta zaferi getiren Atatürk’ün dahiyane savaş planı Nilüfer Belediyesporlu voleybolcu evinde ölü bulundu Nilüfer Belediyesporlu voleybolcu evinde ölü bulundu Antalya uçağı karıştı; İzmir'e acil iniş yaptı Antalya uçağı karıştı; İzmir'e acil iniş yaptı Türkiye'nin konuştuğu genç kadın tahliye edildi Türkiye'nin konuştuğu genç kadın tahliye edildi Ters yönde kafa kafaya facia: Ölü ve yaralılar var Ters yönde kafa kafaya facia: Ölü ve yaralılar var