Adana'da yangın söndürme helikopteri düştü

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden helikopter su alırken göle düştü. Mürettebatın yüzerek kurtulduğu bildirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'ndan su alan yangın söndürme helikopteri alçak irtifada düştü. Helikopterde görevli 5 kişilik mürettebatın, yüzerek kurtulduğu bildirildi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Havadan müdahale için gönderilen yangın söndürme helikopteri, Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'ndan su alırken bilinmeyen bir nedenle düştü. Helikopterde bulunan 5 kişilik mürettebatın düştüğü barajdan yüzerek kurtulduğu bildirildi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. 5 kişilik mürettebatın durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Adana Valisi: Su alım sırasında kaza kırıma uğradı

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale için 2 helikopterin havalandığını fakat helikopterlerden birinin kaza kırıma uğradığını söyleyerek, "Helikopter maalesef su alım sırasında kaza kırıma uğradı. Helikopterdeki 5 personel kurtulmuş vaziyette, sadece helikopter suya düştü. Personelin sağlık durumuyla ilgili sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı: Personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yumaklı, "Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınını söndürmek için müdahalede bulunan Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılan helikopterimiz Gökdere Barajı'ndan su aldığı esnada kırıma uğramıştır. Çok şükür helikopterde görev yapan 5 personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır. Fedakar mürettebatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden orman teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum" dedi.

Adana’nın Kozan ilçesindeki orman yangınını söndürmek için müdahalede bulunan Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılan helikopterimiz Gökdere Barajı'ndan su aldığı esnada kırıma uğramıştır.



Çok şükür helikopterde görev yapan beş personelimiz sağlıklı şekilde… — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) August 2, 2024

DHA/İHA