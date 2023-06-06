Adıyaman depreminde kaybolan genç kızın cesedi 120 gün sonra bulundu

Adıyaman'da 6 Şubat depreminin enkaz kaldırma çalışmaları esnasında bulunan cesedin, 120 gündür kayıp olarak aranan Sude Nur D.'a ait olduğu belirlendi.

Turgut Reis Mahallesi Filistin Caddesi üzerinde enkaz kaldırma çalışması yapan bir kepçe operatörü bir kadın cesediyle karşılaşarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri enkaz yerinde ve cesette incelemelerde bulundu.

KAYIP OLARAK ARANIYORDU

Yapılan incelemelerin ardından kimliği belirsiz cesedin kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Sude Nur D.'a ait olduğu belirlendi. D.'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı araştırmaların ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

AİLESİ DE DEPREMDE HAYATINI KAYBETMİŞ

D.'ın Yozgat Bozok Üniversitesi 1. sınıf öğrencisi olduğu, tatil amacıyla ailesinin kaldığı Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Filistin Caddesi üzerindeki evlerine gelerek, burada depreme yakalandığı öğrenildi. Öte yandan, Sude Nur D.'ın annesi, babası ve erkek kardeşinin de depremde hayatını kaybettiği belirtildi.