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  4. 05 Şubat 2021 17:56

Adıyaman'da dehşet! İki aile birbirine girdi: 6 ölü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Adıyaman'da dehşet! İki aile birbirine girdi: 6 ölü
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında Kahta'nın Doluca köyü yakınlarında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, olay yerine giderek, yetkililerden bilgi aldı.

Çuhadar, yaptığı açıklamada, olayın saat 16.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Olayın ardından sağlık ekiplerinin bölgeye yönlendirilerek yaralıların hastanelere kaldırıldığını aktaran Çuhadar, bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını kaydetti.

AA

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