Adıyaman'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarptığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman-Samsat kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye UMKE, AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlarda sıkışanlar çıkardı. Sağlık görevlilerinin kontrolünde 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 2 yaralıdan biri de yaşamını yitirdi. Ölen kişinin cenazeleri ise kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA