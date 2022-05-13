Adıyaman'da korkutan deprem
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan son dakika deprem açıklamasına göre, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 19.23'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD DUYURDU
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 4.95 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.
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