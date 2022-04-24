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Adıyaman'da panik anları: Şüpheli araç polisi alarma geçirdi

Adıyaman'da panik anları: Şüpheli araç polisi alarma geçirdi

Adıyaman’da, vatandaşlar tarafından şüphelenilerek ihbar edilen bir araç polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bir aracın durumundan şüphelenilen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen resmi ve sivil polis ekipleri, ihbar edilen aracı, Beri Köprüsü civarında durdurdu. Araç içerisindeki şahıslar ile araç polis ekiplerince incelendi. Yapılan araştırmalar sonucunda her hangi bir olumsuzlukları bulunmayan araç içerisindeki şahıslar, araçlarıyla yollarına kaldıkları yerden devam ederken polis ekipleri de olay yerinden ayrıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler panik şüpheli polis
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