SON DAKİKA
ERDOĞAN: VAKTİ GELDİĞİNDE BU KAPILAR DA AÇILIR - CANLI
AVRUPA PARLAMENTOSU'NDAN SKANDAL TÜRKİYE AÇIKLAMASI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 24 Ekim 2019 16:16

Adliye çıkışı gazetecilere verdiği yanıt olay oldu

Antalya Kepez'de eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Nafiz G.'yi cadde ortasında göğsünden vurarak ağır yaralayan Yusuf A., adliyeye sevk edildi. Yusuf A., olayın nedenini soran gazetecilere, "Abi dediğimiz kişiydi, namusumu temizledim." dedi.

Adliye çıkışı gazetecilere verdiği yanıt olay oldu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf A., eşi G.A.'nın kullandığı otomobille, eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Nafiz G.'nin otomobilinin önünü kesti. Araçtan inen Yusuf A., direksiyondaki Nafiz G.'ye tabancayla 3 el ateş etti. Yusuf A., daha sonra yolun karşısına geçerek durakta bir otobüse binip kaçtı.

POLİSE İSMİNİ SÖYLEDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nafiz G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Nafiz G., acil serviste kendisini vuran kişinin Yusuf A. olduğunu söyledi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, Yusuf A.'yı Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2210 Sokak'taki bir binanın bodrum katında yakalayıp gözaltına aldı.

'NAMUSUMU TEMİZLEDİM'

Yusuf A., polisteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Yusuf A., olayın nedenini soran gazetecilere, "Abi dediğimiz kişiydi. Namusumu temizledim" dedi.

Diğer yandan hastanede tedavisi süren Nafiz G.'nin, göğsüne isabet eden tek kurşunla yaralandığı, durumunun ise ağır olduğu kaydedildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
yaralama , antalya , namusumu temizledim
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM