Adliye çıkışında dehşet! Kayınpederini öldürdü, eşini ağır yaraladı

Bilecik'te Onur A. (30), şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu eşi Cemile Nur A. (23) ile kayınpederi Abdullah D.’yi (48) aralarındaki başka bir ceza davasının duruşmasının çıkışında pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Abdullah D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kentte geçen yıl Onur A. ile evlenen Cemile Nur A., Temmuz ayında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak için Bilecik Aile Mahkemesi’ne dava açtı. Bu süreçte aralarında yaşanan kavgalar nedeniyle Onur A. ve eşi Cemile Nur A. mahkemelik oldu. Bugün aralarındaki kavga nedeniyle açılan ceza davasına katılan Onur A., adliye çıkışında eşi Cemile Nur A. ve babası Abdullah D.’ye adliye yakınındaki Cumhuriyet Parkı’nda aracından aldığı pompalı tüfekle ateş açtı. İlk belirlemelere göre 14 kez ateş eden Onur A., eşi ve kayınpederini ağır yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan baba ve kızı, ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Olayın ardından kaçan silahlı saldırgan Onur A. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

KAYINPEDER HAYATINI KAYBETTİ

Damadı tarafından adliye çıkışında pompalı tüfekle vurulan Abdullah D., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Abdullah D.'nin kızı Cemile Nur A.’nın da hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.



‘HEPSİNİ VURACAKTIM’

Olaydan sonra gözaltına alınan Onur A.’nın eşi Cemile Nur A. ve kayınpederi Abdullah D.’nin yanı sıra avukatları olan İlyas Geçgelen’i de öldürmeyi planladığı ortaya çıktı. İddiaya göre Onur A. ceza davasının ardından adliye çıkışında avukat olan İlyas Geçgelen’i aradığı ve ‘anlaşmalı boşanma’ konusunda görüşmek için bürolarında buluşmak istediğini söyledi. Avukat İlyas Geçgelen’in rahatsız olduğunu ve bürosunda buluşamayacaklarını söylemesi üzerine Onur A., adliye yakınındaki parkta eşi Cemile Nur A. ve kayınpederi Abdullah D.’yi aracından aldığı pompalı tüfekle ateş açarak vurdu. Onur A.’nın ilk ifadesinde ‘avukatla bürosunda buluşup hepsini orada vuracaktım’ dediği öğrenildi.