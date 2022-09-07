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Adliye önünde güpegündüz kadına şiddet! Defalarca bıçakladı

Adliye önünde güpegündüz kadına şiddet! Defalarca bıçakladı

Sakarya Adalet Sarayı mevkiinde bulunan iş merkezi önünde bir adam, boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen eşini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.

Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi’nde bulunan adliye binası karşısındaki iş merkezi mevkiinde, boşanma aşamasında oldukları ve bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen E.B. (31) ile Ş.B. (25), davaları için adliyeye geldi.

Adliye binası karşısında bulunan bir işletmede oturan karısı ile karşılaşan koca E.B., Ş.B.’yi 4-5 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Karısını bıçaklayan şahıs, adliyede görevli polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak etkisiz hale getirildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen genç kadın ise Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanan ve gözaltına alınan şahsın asayiş şube müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Etiketler kadına şiddet adliye önü boşanma davası boşanma cani
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