Adliye önünde silahlar konuştu: 1 ölü!

Kayseri'de Mehmet A. (68), avukat oğlunun eski müvekkili olan Ahmet D.'e (40) adliye önünde çıkan tartışmada tabanca ile ateş etti. Sağlık ekibinin dakikalarca kalp masajı yaptığı Ahmet D., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Mehmet A. gözaltına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kayseri Adliyesi önünde meydana geldi. Avukat Özgür A.'nın babası Mehmet A, oğlunun eski müvekkili olan ve 'hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma', 'dolandırıcılık' suçlarından Kayseri 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Ahmet D. ile adliyede karşılaştı.

Mehmet A, daha önce oğlu ile tartışan Erciyesspor'un mali işlerden sorumlu eski yöneticisi de olan Ahmet D. ile adliyenin önünde tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönen olayda Mehmet A, belindeki tabancayı çıkarıp, Ahmet D.'e ateş etti. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Ahmet D., adliye önünde yere yığıldı.

Ahmet D.'e, olay yerinden geçen bir doktor ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra gelen sağlık ekipleri de Ahmet D.'e müdahalede bulundu. Dakikalarca kalp masajı yapılan Ahmet D., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ahmet D., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Mehmet A. ise adliyede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



