Çorum Adliye Sarayı önünde, 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Adem Karabacak (24) hayatını kaybetti, arkadaşı İsmail K. (23) yaralandı. Kaçan saldırganlardan biri kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Diğer saldırgan ise aranıyor.



Saldırı olayı dün Fatih Caddesi üzerinde bulunan Adliye Sarayı önünde meydana geldi.

İddiaya göre Adem Karabacak ve İsmail K., adliyenin yanında bulunan kahvehanenin önünde, güvenlik güçleri tarafından adliyeye getirilen yakınlarını beklemeye başladı.

Ancak 2 arkadaş, 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle vurulan arkadaşlar kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olan Adem Karabacak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bacağından vurulan İsmail K. ise tedavi altına alındı.

Saldırganlardan biri kısa sürede polis ekiplerince yakalandı, diğer saldırgan ise aranıyor. 2 Saldırganların kimliklerini açıklamayan polis, olayın nedenini araştırıyor.

Kaynak Yeniçağ: Adliye önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı