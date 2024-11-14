Adliye önünde yumruklar konuştu: Yaralılar var

Elazığ Adliyesi önünde iki grup arasında çıkan kavgaya polise müdahale etti. Olayda 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Adliyesi önünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında kavga çıktı.

Polis ekiplerinin müdahalesi ile şahıslar ayrılırken kavgada 3 kişi, darp sonucu yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı.

İHA