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Adliye yakınlarında silahlı kavga: Yaralılar var

Adliye yakınlarında silahlı kavga: Yaralılar var

İstanbul'da Bakırköy Adalet Sarayı karşısında bulunan otoparkta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Bakırköy Adalet Sarayı'nın karşında bulunan otoparkta öğle saatlerinde meydana geldi. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "kasten öldürme" davası sürdüğü sırada, ölen kişinin yakınları, duruşma nedeniyle adliyeye gelen sanık yakınlarından olan 2 kardeşi kurşun yağmuruna tuttu. Olayda 12 el ateş eden saldırganlar kaçarken, Hasan P. ile Mustafa P. bacaklarından yaralandı. Yaralı iki kardeş sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. 

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olaya ilişkin 4 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.Öte yandan yakalanan 4 şüphelinin davaya ilişkin sosyal medyadan yapılan paylaşım nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiklerini, olayda kullandıkları silahları da yolda attıklarını beyan ettikleri öğrenildi.

DHA

Etiketler bakırköy adalet sarayı otopark silahlı kavga
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