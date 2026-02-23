  1. Anasayfa
Adliyede dehşet saçan savcı yaka paça böyle götürüldü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Güncelleme:

İstanbul Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının kadın hakimi silahla vurduğu olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Silahı ateşleyen savcının polis ekipleri tarafından yaka paça götürüldüğü anlar saniye saniye görüntülendi.

İstanbul Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde bir savcının kadın hakimi silahla vurarak yaraladığı saldırının yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, silah seslerine koşan polis ekiplerinin savcıyı gözaltına alarak karga tulumba götürdüğü görülüyor. 

Olay, 13 Ocak'ta saat 13.00 sıralarında, Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde meydana geldi. Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı M.Ç.K., 23. Ceza Dairesi Hakimi A.K.'ye, odada oturdukları sırada silahla ateş etti. A.K., kasık bölgesinden yaralandı. Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olup bu kapsamda adliyede görevlendirilen çaycı Y.K., M.Ç.K.'nin ikinci kez ateş etmesini engelledi. A.K. hastaneye kaldırılırken, Savcı M.Ç.K. ise tutuklandı.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Adliyedeki saldırı sonrası yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, silah seslerine koşan polis ekiplerinin savcıyı yaka paça gözaltına aldığı görülüyor. 

42 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu Savcı M.Ç.K. hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede M.Ç.K.'nin, Hakim A.K.'nin adliyedeki odasına giderek ya da telefon ve mesaj yoluyla iletişim kurduğu, silah fotoğrafları göndererek tehditte bulunduğu belirtildi.

İddianamede, tutuklu Savcı M.Ç.K. hakkında 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'Cebir ve tehdit kullanarak iş yeri dokunulmazlığını ihlal', 'Silahla ve zincirleme tehdit', 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'Israrlı takip' suçlarından 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 

DHA

