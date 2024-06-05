Adliyede intihar şoku

Adana'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, getirildiği adliyenin 3'üncü katından atlayarak intihar etti.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvar'ındaki adliyede meydana geldi. İddiaya göre, O.G. (35) polis tarafından narkotik suçundan yakalandı. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.



Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde duruşmaların devam ettiği sırada G., kelepçeli halde rağmen güvenlik güçlerinden kurtulup 3'üncü kattan merdiven boşluğuna atladı. Bölgeye intikal eden sağlık ekipleri G.'nin öldüğünü belirledi.



G.'nin cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İHA