  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Adliyede intihar şoku

Adliyede intihar şoku

Adliyede intihar şoku
Güncelleme:

Adana'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, getirildiği adliyenin 3'üncü katından atlayarak intihar etti.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvar'ındaki adliyede meydana geldi. İddiaya göre, O.G. (35) polis tarafından narkotik suçundan yakalandı. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde duruşmaların devam ettiği sırada G., kelepçeli halde rağmen güvenlik güçlerinden kurtulup 3'üncü kattan merdiven boşluğuna atladı. Bölgeye intikal eden sağlık ekipleri G.'nin öldüğünü belirledi.

G.'nin cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İHA

Etiketler adana uyuşturucu gözaltı adliye intihar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bayram ikramiyelerinin kime, ne zaman ödeneceği belli oldu Bayram ikramiyelerinin kime, ne zaman ödeneceği belli oldu Ankara'da asgari ücrete ara zam için sürpriz toplantı Ankara'da asgari ücrete ara zam için sürpriz toplantı SİHA buldu, ATAK vurdu, Mehmetçik tek tek temizledi: Hainlerin nefesini böyle kesildi SİHA buldu, ATAK vurdu, Mehmetçik tek tek temizledi: Hainlerin nefesini böyle kesildi Cübbeli Ahmet yanıtladı: 20 evi olanla 1 evi olan aynı vergiyi mi ödemeli ? Cübbeli Ahmet yanıtladı: 20 evi olanla 1 evi olan aynı vergiyi mi ödemeli ? EURO 2024 öncesi A Millilerden İtalya'da sessiz prova EURO 2024 öncesi A Millilerden İtalya'da sessiz prova ''Şak İkizler Fora'' diyen Yılmaz Özdil tepki çekti ''Şak İkizler Fora'' diyen Yılmaz Özdil tepki çekti Yine bir kadın cinayeti: Ama bu sefer öldüren de bir kadın Yine bir kadın cinayeti: Ama bu sefer öldüren de bir kadın Filenin Sultanı Zehra Güneş'ten kötü haber Filenin Sultanı Zehra Güneş'ten kötü haber İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga: Çok sayıda gözaltı var İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga: Çok sayıda gözaltı var Borsa ve kripto yatırımcısına kötü haber: Vergi geliyor Borsa ve kripto yatırımcısına kötü haber: Vergi geliyor