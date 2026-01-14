  1. Anasayfa
Adliyede kadın hakimi silahla vuran savcı tutuklandı

Güncelleme:

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde kadın hakimi silahla vurarak yaralayan Cumhuriyet Savcısı M.Ç.K., tutuklandı.

Olay, 13 Ocak’ta 13.00 sıralarında, Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde meydana geldi. Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı M.Ç.K., 23. Ceza Dairesi Hakimesi A.K.'ye, odada oturdukları sırada silahla ateş etti. K., kasık bölgesinden yaralandı. Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olup bu kapsamda adliyede görevlendirilen çaycı Y.K., K.'nin ikinci kez ateş etmesini engelledi. K. hastaneye kaldırılırken, Savcı K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan savcı K. İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıkta ifadesi tamamlanan K. 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. 

DHA

