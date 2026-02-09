Adliyenin güvenlik görevlisi tuvalette ölü bulundu

Antalya Adalet Sarayı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan 45 yaşındaki T.Ç., adliye binasının tuvaletinde ölü bulundu. Evli ve bir çocuk babası T.Ç.'nin intihar ettiği düşünülüyor.

Olay, saat 11.30 sıralarında Antalya Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Adliyede güvenlik görevlisi olarak çalışan T.Ç., bodrum kattaki personel tuvaletinde yanındaki silahla birlikte ölü bulundu. İhbarla olay yerine adliye polisi, güvenlik görevlileri ve Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci geldi. Olay yeri inceleme ekipleri, çalışma yaptı. Sabah saatlerinden itibaren sık sık tuvalete gittiği belirlenen Ç.'nin evli ve 10 yaşında bir çocuğu bulunduğu belirtildi. Cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan T.Ç.'nın, intihar ettiği üzerinde duruluyor. DHA