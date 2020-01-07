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  4. 07 Ocak 2020 13:58

Adliyeye gülerek girmişti; tutuklandı!

Bolu'da, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yaptığı aramada 3 kilo 894 gram esrarla yakalanan ve adliyeye sevki sırasında gülerek verdiği pozlarla olay olan genç kadın tutuklandı.

Adliyeye gülerek girmişti; tutuklandı!
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Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah saatlerinde, TEM yolunda yaptığı yol uygulamasında İstanbul yönüne giden yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeği ‘Sezar’ ile arama yapıldı. Narkotik köpeği otobüste yolcu olarak bulunan Seda E.'in çantasının yakınında tepki verdi. Çanta açıldığında 3 paket halinde 3 kilo 894 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan genç kadın dün adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülürken gülmesi ile dikkat çeken genç kadın çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.
 

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