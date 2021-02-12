Adnan Oktar davasında 11 bin 400 sayfalık gerekçeli karar!

Adnan Oktar'ın bin 75 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı 236 sanıklı suç örgütü davasının gerekçeli kararında, örgütün, soruşturma ve yargılama aşamasında görev yapan neredeyse tüm kamu görevlilerine karşı asılsız ithamlarda bulundukları ifade edildi.

KORKUTMA-SİNDİRME-BASKILAMA AMACIYLA SUÇ DUYURUSU

Gerekçeli kararda, örgütün, korkutma-sindirme-baskılama amacıyla savcılıklara ve ilgili kurumların disiplin birimlerine suç duyurusu yaptıkları anlatıldı.

KARALAMA VE İTİBARSIZLAŞTIRMA KAMPANYALARI

Örgütün hedef aldığı kişilere karşı, kişinin ailesi, iş ve siyasi çevresini ilgilendiren konularda karalama ve itibarsızlaştırma kampanyaları yürütüldüğü vurgulandı.

KARAR 11 OCAK'TA VERİLDİ

Mahkeme 11 Ocak’ta görülen duruşmada, davayı karara bağlamış, "örgüt yöneticisi" sanıklar Adnan Oktar ve Tarkan Yavaş'ın yanı sıra 12 sanığı ayrı ayrı 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.