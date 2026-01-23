Adnan Oktar suç örgütünün kilit ismi Muğla’da yakalandı
Adnan Oktar suç örgütünün kilit isimlerinden S.D., Bodrum'da yurt dışına yasa dışı yollardan kaçmak isterken Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Adnan Oktar suç örgütünün kilit isimlerinden S.D., Muğla’nın Bodrum ilçesi Gündoğan Mahallesi'nde yurt dışına yasa dışı yollardan kaçmak isterken Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
S.D., gözaltına alındıktan sonra Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. S.D.’ın buradan İstanbul’a götürülmesi bekleniyor.
Adnan Oktar suç örgütünün önemli isimlerinden birisi olan S.D. hakkında 150 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.
