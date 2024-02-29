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Adnan Oktar'ın cezaevi değiştirildi

Adnan Oktar'ın cezaevi değiştirildi
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Silahlı suç örgütü yöneticisi Adnan Oktar Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi’nden Van Başkale Kapalı Cezaevi’ne nakledildi. Oktar’ın kaldığı cezaevlerinde çok sayıda genç kadın avukatla görüşme yaptığı iddia edilmişti.

Silahlı suç örgütü yöneticisi olan ve Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi’nde bulunan Adnan Oktar, güvenlik gerekçesiyle Van Başkale Kapalı Cezaevi’ne nakledildi.

Yaklaşık 2 yıl önce konulduğu Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi’nden alınarak bugün akşam saatlerinde Van Başkale Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Adnan Oktar’ın, kaldığı cezaevlerinde çok sayıda genç kadın avukatla görüşme yaptığı iddiaları gündeme gelmişti.

Adalet Bakanlığı'nın da gelişmelerle alakalı Erzurum’da inceleme başlattığı öğrenildi.

Etiketler adnan oktar cezaevi cezaevi değiştirildi
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