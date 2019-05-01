Adres soran kadına tecavüz etmeye kalktı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, kargo şirketinde şoför olarak çalışan H.Ö. (41), kendisine adres soran 24 yaşındaki kadına, "Sen bu adresi bulamayacaksın, gel götüreyim" yalanıyla otomobiline alıp, tecavüze kalkıştı. 3 çocuk annesi kadının kaçıp, bir eve sığınmasının ardından yakalanan H.Ö., adliyeye sevk edildi.



Olay dün öğleden sonra, Kartepe’de meydana geldi. İddiaya göre, Bingöl’den ailesiyle birlikte Kartepe’ye gelerek, bir çiftlikte çalışmaya başlayan 3 çocuk annesi N.B. sağlık ocağına gitti.

Eve döneceği sırada ise yolu bulmadı. Okuma yazması da olmayan N.B., kahve önünde bekleyen H.Ö.’ye adres sordu. H.Ö. de kadına yaklaşık 500 metre ileride bulunan camiyi gösterip, adresi orada sormasını söyledi. N.B. camiye doğru yürürken, H.Ö. otomobiline binerek, kadının yanına yaklaştı. "Sen bu adresi bulamayacaksın, gel götüreyim" diyerek, genç kadını otomobiline aldı. Otomobili İzmit- Akmeşe Yolu'na sürdü. Şüphelenen N.B. inmek istedi ancak H.Ö. otomobille ormanlık alana girdi. Burada kadına cinsel saldırıda bulunmak istedi. N.B. ise yaşanan boğuşma sırasında otomobilden inerek, kaçmayı başardı. Yakında bulunan bir eve sığınan N.B.'nin durumu anlatması üzerine jandarmaya ihbarda bulunuldu.

GÖZALTINA ALINDI

Hemen bölgede araştırma başlatan jandarma ekipleri, MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Böylelikle kimliği belirlenen H.Ö. gözaltına alındı. Benzer suçlardan kaydı olduğu belirlenen ve bir kargo şirketinde şoför olarak çalıştığı ortaya çıkan H.Ö. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.