Adres sordukları kişi elini beline götürünce silahla vurdular!

Adana'da otomobilden ateş açarak, caddede yürüyen Şahin Y.'ı (33) bacaklarından yaralayan Kemal K. (39) ile Osman A. (35) yakalandı. Şüpheliler, adres sordukları sırada Şahin Y.'nin elini beline götürmesi nedeniyle korktuklarını, bu nedenle silahla ateş ettiklerini öne sürdü. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.



Olay, 12 Eylül günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Şahin Y., Orhan Kemal Bulvarı üzerinde yürüdüğü sırada yanına yaklaşan otomobilden açılan ateş sonucu bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler, otomobille hızla olay yerinden kaçtı. Şahin Y., çevredekilerin yardımıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanmaları için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alan polis, şüphelilerin Kemal K. ve Osman A. olduğu tespit etti. Şüphelilerin adreslerini de belirleyen ekipler, düzenlediği baskında Kemal K. ve Osman A.'yı yakaladı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin, Şahin Y.'ye adres sorduklarını, elini beline götürmesi üzerine korkup, ateş ettiklerini söyledikleri öne sürüldü.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. Sağ ve sol bacağına 3 mermi isabet eden Şahin Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.