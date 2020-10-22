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  4. 22 Ekim 2020 22:25

AFAD akıma katıldı ve sosyal medyadan uyardı!

Sosyal medyada trend haline gelen 'Nasıl başladı/Nasıl gidiyor' akımına AFAD, sosyal medya üzerinden uyardı.

AFAD akıma katıldı ve sosyal medyadan uyardı!
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AFAD'ın paylaşımında, 31 Ocak 2020 ve 21 Ekim 2020 arasındaki Türkiye üzerindeki deprem sayılarının verildiği görseller kullanılarak, #AfetlereHazırOl hashtag'i le 'Nasıl başladı/ Nasıl devam ediyor' ifadelerine yer verildi.

AFAD , deprem , uyarı , hazırlık
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