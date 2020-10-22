AFAD akıma katıldı ve sosyal medyadan uyardı!

AFAD'ın paylaşımında, 31 Ocak 2020 ve 21 Ekim 2020 arasındaki Türkiye üzerindeki deprem sayılarının verildiği görseller kullanılarak, #AfetlereHazırOl hashtag'i le 'Nasıl başladı/ Nasıl devam ediyor' ifadelerine yer verildi.