AFAD akıma katıldı ve sosyal medyadan uyardı!

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AFAD'ın paylaşımında, 31 Ocak 2020 ve 21 Ekim 2020 arasındaki Türkiye üzerindeki deprem sayılarının verildiği görseller kullanılarak, #AfetlereHazırOl hashtag'i le 'Nasıl başladı/ Nasıl devam ediyor' ifadelerine yer verildi.
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