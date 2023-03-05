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AFAD duyurdu: Bingöl'de korkutan deprem

AFAD duyurdu: Bingöl'de korkutan deprem
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AFAD'ın açıklamalarına göre Bingöl'ün Genç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Bingöl'ün Genç ilçesinde saat 23.59'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 14.27 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

 Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak rapor etti.

"OLUMSUZ BİR HABER YOK"
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremi hisseden herkese geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Kurumlarımıza şu ana kadar gelen olumsuz bir haber yok. Rabbim afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Etiketler bingöl deprem korkutan deprem
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