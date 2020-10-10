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  4. 10 Ekim 2020 15:46

AFAD duyurdu! Çankırı'da korkutan deprem

AFAD tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD duyurdu! Çankırı'da korkutan deprem
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AFAD, Çankırı'da saat 14.46'da gelen depremin merkez üssünü Çerkes, büyüklüğünü de 3.6 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.

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