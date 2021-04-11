AFAD duyurdu! Çorum'da korkutan deprem!
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Çorum'un Dodurga ilçesinde saat 17.06'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Çorum'da saat 17.06'da deprem meydana geldi. AFAD'ın büyüklüğünü 4.2 olarak duyurduğu depremin derinliği 11.22 km. olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.
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