AFAD duyurdu: Erzincan'da korkutan deprem
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan son dakika deprem açıklamasına göre, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde saat 19.30'da 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, 8.94 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Kandilli Rasathanesi ise, Erzincan'daki depremin büyüklüğünü 3,7 olarak kayıtlara geçti.
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