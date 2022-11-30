AFAD duyurdu: Erzincan'da korkutan deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan son dakika deprem açıklamasına göre, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde saat 19.30'da 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, 8.94 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Kandilli Rasathanesi ise, Erzincan'daki depremin büyüklüğünü 3,7 olarak kayıtlara geçti.