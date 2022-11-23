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AFAD duyurdu: Isparta'da korkutan deprem

AFAD duyurdu: Isparta'da korkutan deprem
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Düzce'deki depremin paniği henüz yeniyken Isparta'dan korkutan bir deprem haberi geldi.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Isparta Merkez'de saat 20.11'de 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yapılan açıklamada, depremin, yerin 7.04 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.

 Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 3,2 olarak rapor etti.

Etiketler deprem ısparta
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