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  4. 06 Kasım 2020 18:46

AFAD duyurdu! İzmir'de bir deprem daha

AFAD, İzmir Seferihisar açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD duyurdu! İzmir'de bir deprem daha
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Gelen son bilgiye göre AFAD, İzmir Seferihisar açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin saati 18.31 olarak açıklanırken derinliği 7 km olarak belirtildi.

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