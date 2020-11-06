AFAD duyurdu! İzmir'de bir deprem daha

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Gelen son bilgiye göre AFAD, İzmir Seferihisar açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin saati 18.31 olarak açıklanırken derinliği 7 km olarak belirtildi.
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