AFAD duyurdu: İzmir'de korkutan deprem

AFAD'ın açıklamasına göre İzmir'in Foça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Ege Denizi’nde Foça’ya 4.87 kilometre uzaklıkta saat 21.22’de yerin 14.5 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde, Foça ilçesinde bulunan vatandaşlar panikle sokağa çıktı.

CNN TÜRK deprem danışmanı Şükrü Ersoy depremle ilgili olarak, "Batı Anadolu fay dolu. Henüz orada büyük depremleri yaşamadık" dedi.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER'DEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger depremle ilgili açıklama yaptı. Köşger, "İlimiz Foça merkezli 4,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadı. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi afetlerden korusun." dedi.