AFAD duyurdu! Konya'da peş peşe depremler! Bakan Soylu'dan açıklama

AFAD'da yer alan bilgilere göre Konya Tuzlukçu'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin saati 18.51 olarak açıklanırken derinliği 7.01 km olarak belirtildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 4.5 olarak duyurdu.

BİR DEPREM DAHA

Öte yandan aynı bölgede 1 dakika sonra 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.



AFAD'DAN AÇIKLAMA

Twitter'dan açıklama yapan AFAD şu ifadelere yer verdi:

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde saat 18.51'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

BAKAN SOYLU'DAN KONYA DEPREMİ AÇIKLAMASI

Konya'da yaşanan depremlerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Bakan Soylu açıklamasında, "Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde, saat 18.51'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu değildir. Valiliğimiz bilgilendirme yapmaya devam edecektir. Geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.