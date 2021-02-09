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  4. 09 Şubat 2021 19:02

AFAD duyurdu! Konya'da peş peşe depremler

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre merkez üssü Mevlütlü - Tuzlukçu olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD duyurdu! Konya'da peş peşe depremler
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AFAD'da yer alan bilgilere göre Konya Tuzlukçu'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin saati 18.51 olarak açıklanırken derinliği 7.01 km olarak belirtildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 4.5 olarak duyurdu.

BİR DEPREM DAHA

Öte yandan aynı bölgede 1 dakika sonra 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Twitter'dan açıklama yapan AFAD şu ifadelere yer verdi:

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde saat 18.51'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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