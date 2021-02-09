AFAD duyurdu! Konya'da peş peşe depremler

AFAD'da yer alan bilgilere göre Konya Tuzlukçu'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin saati 18.51 olarak açıklanırken derinliği 7.01 km olarak belirtildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 4.5 olarak duyurdu.

BİR DEPREM DAHA

Öte yandan aynı bölgede 1 dakika sonra 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.



AFAD'DAN AÇIKLAMA

Twitter'dan açıklama yapan AFAD şu ifadelere yer verdi:

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde saat 18.51'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.