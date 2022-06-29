AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan son dakika açıklamasına göre, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 22.04'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 15.05 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Deprem, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ, Sivas gibi illerden de hissedildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hekimhan'daki depreme ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, saat 22.04'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde, Malatya genelinde ve çevre illerde herhangi bir olumsuz durum ve ihbar ulaşmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun."

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, Hekimhan ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bildirildi.

"ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK İHBARI ALMADIK"

Malatya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, bölgede tarama faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık." dedi.

Hekimhan Kaymakamı Muhammet Öztaş ise deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi.

Öztaş, depremin Malatya-Sivas sınırında meydana geldiğini anlatarak, "Şu an ilgili ekiplerle, bölgedeki köylerle irtibata geçtik. Herhangi bir sıkıntı yok." diye konuştu. (AA)